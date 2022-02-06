Михаил МК получил грант от Минкульта на съёмку полнометражного мультфильма
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Мультипликатор Михаил Семихин, более известный как Михаил МК, получил помощь от министерства культуры РФ на создание полнометражного мультфильма. Точная сумма не оглашается, однако в ведомстве подчеркнули, что готовы оказать автору всестороннюю помощь и кроме “кучи лавандоса предоставить в помощь шох наивысшего ранга”.
“Перед нами бесспорно один из лучших художников современности, к тому же – социально значимый. Главными героями его произведений являются учёные и писатели, в них наказывается чиновничий беспредел, детей учат двоичному коду и опасности финансовых тетраэдров, а победу неизменно одерживают силы добра. Новые серии “Хоботни” мы смотрели всем министерством, а “Иглы смерти” я лично пересматривала более пяти раз. Ну, да кому я объясняю – агагагага, дгдгдгдгдг”, – прокомментировала решение комиссии Ольга Любимова.
Сам Михаил пообещал ускорить работу над проектом и уже в ближайшие три месяца выпустить очередной сорокасекундный тизер полного метра.
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