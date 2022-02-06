Михаил МК получил грант от Минкульта на съёмку полнометражного мультфильма

Мультипликатор Михаил Семихин, более известный как Михаил МК, получил помощь от министерства культуры РФ на создание полнометражного мультфильма. Точная сумма не оглашается, однако в ведомстве подчеркнули, что готовы оказать автору всестороннюю помощь и кроме “кучи лавандоса предоставить в помощь шох наивысшего ранга”.

“Перед нами бесспорно один из лучших художников современности, к тому же – социально значимый. Главными героями его произведений являются учёные и писатели, в них наказывается чиновничий беспредел, детей учат двоичному коду и опасности финансовых тетраэдров, а победу неизменно одерживают силы добра. Новые серии “Хоботни” мы смотрели всем министерством, а “Иглы смерти” я лично пересматривала более пяти раз. Ну, да кому я объясняю – агагагага, дгдгдгдгдг”, – прокомментировала решение комиссии Ольга Любимова.

Сам Михаил пообещал ускорить работу над проектом и уже в ближайшие три месяца выпустить очередной сорокасекундный тизер полного метра.

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