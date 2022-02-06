 

“Самая горячая женщина на свете, я клянусь”. Кардашян в микробикини позировала для рекламы своего бренда

06.02.2022, 18:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В кадре 41-летняя Кардашян держит в руках черное сердце с логотипом SKIMS.

Фото модели собрало больше 1 млн лайков в соцсети.

“Самая горячая женщина на свете, я клянусь”, – написал под публикацией пользователь kimksrightcheek.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SKIMS (@skims)

Контекст:

SKIMS – собственный бренд Ким Кардашьян, выпускающий домашнюю одежду, нижнее белье и корректирующее белье.

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян”.

Модель уже выпустила семь именных ароматов.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / LG продемонстрирует новые прозрачные дисплеи OLED для дома, офиса и магазинов

29.08 / За сутки в РФ выявили 19,2 тыс. случаев коронавируса

29.11 / Израильский посол раскритиковал призывы отказаться от «Спутника V»

05.10 / В Тернопольском зооуголке обнаружили сибирскую язву

25.12 / Опубликована брошюра со статьей Путина о Великой Отечественной

29.06 / В РФ создадут резерв из масок и защитных костюмов

03.02 / Госдеп выступил за полную имплементацию Минских соглашений

25.11 / В Британии предложили закон для борьбы с анонимным троллингом в Сети

14.12 / Крупнейшая авиакомпания Швейцарии в 2022 году откроет рейс в Одессу

31.03 / Астафьева показала маму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика