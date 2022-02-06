В Польше детская больница “приняла в штат” роботов. Фото

“Впервые в истории Польши одна из больниц “приняла в штат” роботов, которых разработал и поставил местный стартап ProCobot… Робот будет сопровождать маленьких пациентов в комнату сбора крови, а прекраснее всего, что он будет читать детям книги и доставлять талисманов в комнаты”, – написал Романчук

По его словам, робот также будет доставлять пищу в палату, напоминать о медицинских назначениях и времени приема медикаментов, собирать посуду после завтрака и ужина. Это сократит перемещение людей по коридорам, что важно в условиях пандемии.

“Вызывая улыбку на лицах маленьких пациентов, такая технология уменьшит борьбу и травму во время пребывания в больнице. Аспект “не бойся и следуй за мной” не только поможет маленьким героям пережить тяжелое время в больнице, но и повысит их уверенность в технологиях самым красивым способом!” – добавил Романчук.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3218179975130753&id=100008163467503

На странице стартапа в Facebook сообщается, что робот используется в больнице города Хожув, на кафедре детской ортопедии и травматологии.

https://www.facebook.com/ProCobot/posts/3190171851266040

Об инновации написал председатель института “Польша будущего”, экс-директор департамента управления данными министерства цифровых дел Польши Мацей Кавецкий. Он отметил, что робот оснащен функциями мультимодального взаимодействия с помощью прикосновений, голоса и световых сигналов. Для повышения безопасности используются 3D датчики и новое модульное шасси.

https://www.facebook.com/kawecki.maciej/posts/423774119536438

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