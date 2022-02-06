 

Посол Украины при ЕС о “Северном потоке – 2”: Мы надеемся, что Европа усвоила урок этой зимы

06.02.2022, 18:58, Новости дня
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“Честно говоря, я не понимаю, как такой проект вообще можно рассматривать, когда происходит атака. Это невообразимо… Как власти Германии допустят это строительство, если газопровод находится под контролем “Газпрома”, который и поставляет для него газ? Представляется довольно сомнительным, что это предложение соответствует европейскому законодательству. Мы также надеемся, что Европа усвоила урок этой зимы, который заключается в том, что чем больше влияние России на газовый рынок, тем больше неопределенность здесь, в ЕС. Это делает граждан и бизнес более уязвимыми для российских манипуляций”, – заявил посол.

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2”, который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления “Газпрома” Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и “полностью готовы к эксплуатации”.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию “Северного потока – 2”. В компании ОГТСУ допустили, что “Газпром” попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что “Северный поток – 2” не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация “Северного потока – 2” возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что “Северный поток – 2” вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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