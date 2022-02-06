 

В Петербурге новогодние пожелания детей из многодетной семьи исполнил депутат Михаил Романов

06.02.2022, 18:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дети из многодетной семьи Куликовых получили подарки от депутата Госдумы РФ Михаила Романова в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Парламентарий вручил детям, проживающим вместе с родителями в Невском районе Санкт-Петербурга, сладости, развивающие и настольные игры, а также… квадрокоптер!
Семья Куликовых включает 7 детей, возраст которых варьируется от 6 месяцев до 13 лет. Старшие дети увлекаются программированием и робототехникой, а также уделяют много времени спортивным занятиям. Мать-домохозяйка занимается воспитанием детей, а работа отца связана со строительной сферой.

Депутат каждый год принимает участие в благотворительном проекте «Елка желаний». В конце прошлого года из его рук несколько петербургских малышей уже получили новогодние подарки.

Акция, начавшаяся перед Новым Годом и получившая название марафона добра, будет продолжаться вплоть до 28 февраля. Акция была открыта российским лидером Владимиром Путиным. Последовав примеру президента, все люди, располагающие возможностями, готовят подарки для детей из нуждающихся семей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Торговая республика Берлина получает 900 миллионов долларов во главе с Sequoia при оценке в 5 миллиардов долларов, чтобы распространить свое приложение для необрокеров по всей Европе

14.09 / В Сети впервые показан Tecno Camon 18 с Mediatek Helio G96, Tecno AI Taivos и зумом x60

30.03 / Скандалы: Украинский «штирлиц» спас «вагнеровцев»?

04.05 / Три признака на теле могут предупреждать о необратимом повреждении печени

08.12 / Евгений Петросян рассказал об адских болях Армена Джигарханяна перед смертью

04.02 / Китайские военные: каждый пятый подводник в Южно-Китайском море имеет проблемы с психическим здоровьем, говорится в исследовании

23.03 / Открыт космический канал, чтоб он пришельцев показал

10.02 / Мнение: Время кусать?

18.05 / Щелк-и-миномет — лучшая модель для здравоохранения

29.08 / Об опасности меда сообщил уфимский врач

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика