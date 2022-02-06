В Петербурге новогодние пожелания детей из многодетной семьи исполнил депутат Михаил Романов

Дети из многодетной семьи Куликовых получили подарки от депутата Госдумы РФ Михаила Романова в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Парламентарий вручил детям, проживающим вместе с родителями в Невском районе Санкт-Петербурга, сладости, развивающие и настольные игры, а также… квадрокоптер!

Семья Куликовых включает 7 детей, возраст которых варьируется от 6 месяцев до 13 лет. Старшие дети увлекаются программированием и робототехникой, а также уделяют много времени спортивным занятиям. Мать-домохозяйка занимается воспитанием детей, а работа отца связана со строительной сферой.

Депутат каждый год принимает участие в благотворительном проекте «Елка желаний». В конце прошлого года из его рук несколько петербургских малышей уже получили новогодние подарки.

Акция, начавшаяся перед Новым Годом и получившая название марафона добра, будет продолжаться вплоть до 28 февраля. Акция была открыта российским лидером Владимиром Путиным. Последовав примеру президента, все люди, располагающие возможностями, готовят подарки для детей из нуждающихся семей.