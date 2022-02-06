Названы признаки рака кишечника при посещении туалета

Медки из Cancer Research UK рекомендуют обращать внимание на изменения стула при посещении туалета. Они могут сигнализировать о раке кишечника.

Частый стул является первым признаком нарушений в работе кишечника, в числе которых может быть и образование опухоли в нем. Кал может менять консистенцию, а сам процесс сопровождаться болевыми ощущениями в животе. Вторым признаком рака считается кровь в стуле при отсутствии геморроя.

Общими признаками рака кишечника являются усталость, снижение аппетита и уровня энергии. Врачи отмечают, что на начальной стадии заболевание может протекать бессимптомно, поэтому следует регулярно проходить обследование людям в группе риска. Залогом эффективного лечения станет обнаружение проблемы на ранней стадии. Профилактикой онкозаболеваний назван контроль веса, исключение из рациона обработанных и копченых продуктов, которые содержат канцерогены, а также регулярная физическая активность.

Источник: www.medikforum.ru