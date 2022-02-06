Названы пять обязательных зимой вещей в автомобиле

Эксперты назвали пять вещей, которые обязательно должны быть в автомобиле зимой. Они помогут водителям облегчить эксплуатацию машины и справиться с неожиданными проблемами во время езды.

Первым делом владельцу автомобиля стоит запастись размораживателем. Имеется в виду любая жидкость со спиртом в составе. Она обладает высокой водоотталкивающей и проникающей способностями и поможет открыть двери или разморозить некачественную «незамерзайку». Жидкость предотвратит запотевание стекол, если ее нанести, смешав с глицерином, и вытереть насухо.

Пригодятся в поездке лопата, траки и насос. Первая поможет освободить колеса от снега, если автомобиль завязнет в нем, вторые – легко выехать из сугроба. Насос необходим для подкачивания колес после стравливания воздуха для лучшей сцепки с дорогой.

Пуско-зарядное устройство также необходимо автомобилистам, в машинах которых установлен старый аккумулятор. Благодаря устройству транспортное средство можно легко завести в мороз.

Четвертой необходимой вещью является щетка со скребком, которая поможет очистить лобовое стекло и кузов авто от снега и льда. При выборе данного товара стоит учитывать, что одна его сторона должны быть мягкой, чтобы при использовании не портилось лако-красочное покрытие, а вторая – жесткой.

Последней эксперты рекомендуют приобрести силиконовую смазку для уплотнителей дверей, багажника и окон. Это предотвратит замерзание деталей, позволяя улучшить звукоизоляцию и герметичность кузова.

Источник: rg.ru