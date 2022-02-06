Мнение: Тайшетский алюминиевый завод, дефицит алюминия и захват рынка удобрений

1. РусАл перестраивает свои алюминиевые заводы по новым проектам, с глубокой модернизацией производства. Через какое-то время заводов советской постройки в российской алюминиевой отрасли уже не останется. За образец будет взят недавно открытый Тайшетский завод, один из крупнейших в России:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rusal-nakonec-zapustil-krupnyi-zavoddolgostroi-jizn-taisheta-meniaetsia-61c9421458b20e52d2c5cf64

В конце прошлого года в Городе компания РусАл запустила первую очередь громадного проекта – Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ). Стоимость строительства ТаАЗа – свыше $2 млрд, то есть около 150 млрд рублей. Это один из крупнейших строящихся заводов в России.

Строить Тайшетский алюминиевый завод (ТаАЗ) РУСАЛ начал весной 2008 года. Но тут же случился мировой кризис, цены на алюминий упали, стройку пришлось «заморозить».

Только в 2016 году строительство возобновились, и вот в декабре 2021 года была наконец запущена первая очередь гиганта. Его строили 13 лет.

Задержка строительства даже кое в чем оказалась благом. Пока завод был заморожен, его концепцию пересмотрели, и в итоге это теперь один из самых современных алюминиевых заводов мира.

Тайшетский алюминиевый завод станет примером того, как будут выглядеть новые заводы РУСАЛА. Они скоро возникнут вместо старых советских производств, уже к 2030 году РУСАЛ собирается перестроить свои 4 алюминиевых завода в Красноярске, Братске, Шелехове и Новокузнецке по примеру завода в Тайшете.

Завод ежегодно сможет производить 428,5 тысячи тонн алюминия. А общая мощность предприятия, когда достроят вторую очередь, составит приблизительно 750 тысяч тонн алюминия. По этому показателю ТаАЗ займет 3 место в России после Братского и Красноярского заводов.

2. Строить и модернизировать заводы самое время, в мире ожидается дефицит алюминия:

https://lenta.ru/news/2022/02/03/aluminium/

Дефицит алюминия в мире в 2022 году может составить 1,6-1,7 миллиона тонн, предсказали аналитики BCS по итогам встречи с руководством UC Rusal. Как отметили эксперты, это может повлечь за собой общее повышение цен на металлы, сообщает Forbes.

За последние полгода цена на алюминий выросла на 24 процента до более чем трех тысяч долларов за тонну, приблизившись к десятилетнему максимуму. <…>

По прогнозам аналитиков, общий объем выпуска алюминия в Китае в 2022 году может вырасти до 40,3-40,4 миллиона тонн, в 2021 году он составил 39 миллионов тонн. Дисбаланс на рынке рискует начаться из-за неблагоприятных погодных условий в КНР, в результате у роста цен на металл будет большой потенциал.

Производство алюминия из природного сырья крайне энергозатратно. Его производят главным образом с помощью дешёвой энергии ГЭС. Погода влияет на водный режим рек, отчего зависит выработка энергии на ГЭС.

Самый крупный неиспользуемый гидропотенциал в мире сосредоточен в Сибири: лишь небольшая часть сибирских рек застроена каскадами ГЭС. Поэтому Сибирь является отличным местом для строительства новых алюминиевых заводов. Алюминий широко используется в современной технике, и по мере роста благосостояния в Индии и других странах Азии спрос на этот металл будет расти. Поэтому у российской алюминиевой отрасли весьма неплохие перспективы.

На всякий случай замечу, что всё это — не инвестиционная рекомендация. У меня в портфеле акций РусАла пока что нет.

3. Российские компании укрепляют позиции на европейском рынке удобрений:

https://lenta.ru/news/2022/02/03/him/

Российский производитель минеральных удобрений «Еврохим» решил купить европейского соперника — азотный бизнес австрийской компании Borealis, говорится в сообщении на сайте российского холдинга.

Стоимость двух предприятий во Франции, а также одного в Германии и одного в Австрии оценивается в 455 миллионов евро, однако зависит от «ряда условий закрытия и одобрения регулирующих органов», отмечается в релизе.

Также там указывается, что Borealis имеет мощности по производству удобрений в центре важных растениеводческих регионов Австрии и Франции, а также более 50 дистрибьюторских центров по всей Европе.

Можно себе представить, что начнётся, если «Еврохим» станет для европейцев чем-то вроде «Газпрома», только в плане удобрений. Тогда в эту отрасль наверняка засунет свой длинный нос Госдеп и начнёт вести такую же подрывную деятельность, как и на рынке газа.

Что тогда будут писать европейские СМИ, какие карикатуры они будут рисовать? «Удобрения – геополитическое оружие России», «Путин душит Европу нитратами и мочевиной», «не дадим сертифицировать Калийный Поток-2» и всё такое. Без газа европейцы всего лишь мёрзнут и страдают от подорожания тепличных овощей, а без удобрений они могут и начать голодать.