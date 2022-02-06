Мнение: О … конце проекта «Ковид-19»



C одной стороны, «внезапно», с другой ожидаемо. Но в любом случае — бесславно.

Некоторые предсказывали это ещё два года назад, очень многие на это надеялись. И вот, случилось…

Конечно, про такое не станут объявлять официально. Однако же факты, «говорящие» факты — упрямая вещь. И возможных вариантов их интерпретации не так уж и много.

Смотрите сами — чисто по фактам.

Всего лишь за одну неделю Роспотребнадзор:

признал бессмысленность карантина для контактных с больным ковидом;

отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах;

сократил срок пребывания на больничном по диагнозу «ковид» с двух недель до одной ;

недель до ; разрешил выписывать переболевших COVID-19 без отрицательного теста на #коронавирус, если лечение длилось неделю или дольше$

выпустил школьников и детсадовцев с карантина, оставив его введение в конкретных группах/классах только в случае превышения числа заболевших уровня в 20% от общей численности посещающих;

При этом с середины января в России продолжается резкий рост заболеваемости. Если 15 января в стране выявили свыше 27 тыс. заражённых, то 5 февраля оперштаб сообщил о 177 тыс. случаев за сутки при 18 тыс. госпитализированных. То есть, ковид ни разу не побеждён, но «лавочка» свёрнута.

Оно и понятно: слишком большие потери по больничным несут и бюджет, и бизнес. Последний даже пожаловался очень громко самому Владимиру Путину. Который и распорядился…

Тут, конечно, не лишне напомнить, что менее патогенный, но более заразный штамм «Омикрон» приводит к большему числу смертей почти везде в мире. Но кто в России — при всех пафосных декларациях — реально озабочен сохранением нации? Для сложившейся в стране и всячески закрепляемой усилиями властей «экономики трубы» достаточно и в 10 раз меньшего населения. Но даже если без такого экстремизма, то нельзя не признать: более половины россиян существуют лишь благодаря многоуровневому перераспределению сырьевой ренты, если под сырьём понимать широкий спектр экспортируемых товаров, от нефти и газа до леса и зерна, включая и продукты их первичной переработки. ОПК, автопром, «мирный атом» и прочий исчезающе малый экспорт товаров с относительно высокой добавленной стоимостью в состоянии прокормить лишь занятых там работников и членов их семей. Все остальные — «лишние» люди. И #власть не расстроится от сокращения их количества.

А вот #прибыль — это святое. И она в большинстве секторов не упадёт, если населения станет меньше, но доходы его за счёт меньшего количества «рентополучателей» станут выше. При этом выручка бенефициаров — что несложно показать чисто математически, — естественно, возрастёт…

Не потому ли и решено быстро, почти моментально свернуть всю «борьбу» с ковидом в самый разгар очередной волны заболеваемости?

Началась реализация другого проекта?

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