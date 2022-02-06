 

Онколог предположил рост числа случаев запущенного рака из-за пандемии

06.02.2022, 18:52, Новости дня
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В РФ возможен рост числа пациентов с запущенным раком из-за приостановки диагностики в начале пандемии, сообщил главный внештатный специалист онколог минздрава Андрей Каприн.

«Чем раньше выявлено заболевание – тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года», –  цитирует РБК Каприна.

По данным издания, в нескольких регионах доля «запущенных» пациентов значительно превысила общероссийский показатель – это, к примеру, Удмуртия (42%), Смоленская область (40,8%).

При этом Каприн заявляет, что за восемь месяцев 2021 произошло снижение смертности от злокачественных опухолей – 191,3 случая на 100 тыс., в то же время годовой показатель 2020 года – 199 случаев на 100 тыс. россиян.

Онколог в целом положительно оценивает работу онкологической службы в пандемию благодаря системе онкодиспансеров – это позволило сделать участки эпидбезопасности, госпитализировать только пациентов с онкозаболеванием.

«Были у нас какие-то потери, но не в таком количестве, как во многих зарубежных странах, где онкологические учреждения расположены на территории крупных университетских клиник, которые были закрыты в пандемию», – сказал он.

Ранее главный онколог Минздрава академик РАН Иван Стилиди рассказал, что онкопациенты по-разному переносят COVID-19: например, больные раком легкого переносят инфекцию тяжелее, чем те, у кого диагностирован рак щитовидной железы. Кроме того, на фоне иммуносупрессивного лечения у онкологических «больных выше риск заразиться ковидной инфекцией, а это означает остановку противоопухолевого лечения».



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