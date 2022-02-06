После посещения Украины министр обороны Турции заразился коронавирусом
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акара, сопровождавший президента республики Тайипа Эрдогана во время визита на Украину, также заболел коронавирусом.
«Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. К счастью, я хорошо себя чувствую, и мы продолжаем нашу работу, принимая необходимые меры предосторожности», – приводит ТАСС слова Акара турецкое оборонное ведомство.
Ранее стало известно, что после поездки на Украину у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги выявили «омикрон».
Турецкий президент заявил, что продолжает работать удаленно, поскольку врачи подтвердили легкое течение COVID-19.
Президент РФ Владимир Путин послал Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления.
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