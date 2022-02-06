После посещения Украины министр обороны Турции заразился коронавирусом

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акара, сопровождавший президента республики Тайипа Эрдогана во время визита на Украину, также заболел коронавирусом.

«Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. К счастью, я хорошо себя чувствую, и мы продолжаем нашу работу, принимая необходимые меры предосторожности», – приводит ТАСС слова Акара турецкое оборонное ведомство.

Ранее стало известно, что после поездки на Украину у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги выявили «омикрон».

Турецкий президент заявил, что продолжает работать удаленно, поскольку врачи подтвердили легкое течение COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин послал Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления.