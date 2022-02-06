Мнение: Психологика сексуальности. №1. Проблемы мачизма и сексизма

Открываем новую воскресную рубрику на этом канале – Психологику сексуальности. Будем обсуждать, в рамках осуждения Новой Нормальности, вопросы взаимодействия полов и текущих общественных скандалов в этой сфере. Сегодня – нашумевший на прошлой неделе случай с неловкой фразой футбольного комментатора Дмитрия Генича, вызвавшей целую бурю в рядах феминистской общественности (в итоге комментатор оказался даже вынужден извиняться).

Почему сегодня позиция классического “мачо” во взаимоотношениях абсолютно невыгодна? Какой тип женщин все еще оказывается наиболее подвержен влиянию “мачизма” – но он же и способствует его искоренению? В какой степени сегодня развита юридическая практика “согласия на секс” и к чему она приводит с точки зрения психологики? Какой тип мужчин выводит “новая нормальность” и в чем главное биологическое противоречие типажа “понимающего и чувствующего партнера”?

Обо всем этом начнем разговор сегодня – но на все вопросы ответить определенно сразу не удастся.