Мнение: Письмо: “Как быть готовой к отказу”

Я мало пишу в ЖЖ, потому что скоро мы переедем на мой сайт и будем там дальше изучать психологию.

Но пока не переехали, будем тут некоторые письма разбирать.

Вот это самое простое письмо, но привожу его, чтобы мы могли разобрать типичные ходы, ситуацию и динамику в поле.

betti212

Здравствуйте, уважаемая Эволюция и комментаторы. Прошу разобрать мое письмо.

На нг каникулах я познакомилась с парнем на тиндер, встретились в этот же день, гуляли, зашли в кафе. Он разведен, у него два сына, проводит с ними выходные и вообще любит и гордиться ими и переживает что не рядом с ними, как я поняла, работает в органах, много спорта. Он мой ровесник, но у меня детей нет.

(Она не пишет, сколько ей лет, но вероятно 30 есть. У мужчины два сына, ему пока больше не надо, ей же нужно семью в срочном порядке. Это та разница в целях, которая будет увеличивать n(ОЗ) героя и уменьшать n(ОЗ) автора при равной ОЗ, хотя здесь ОЗ мужчины повыше. Почему такая ситуация с n(ОЗ) объяснит кто-то?)

Я сразу его присвоила, за что и поплатилась, я представила как мы будем вместе и как об этом узнает парень с которым расстались осенью, и некоторые другие люди, мнение которых мне важно, почему то, что я не одинока, а вот какой мужчина у меня…

Погуляли, он написал, что я красивая и приятная в общении, я спросила будем ли гулять еще, он ответил да.

(Он ей кинул шар, она сделала шаг в ответ. Получились щипцы, то есть не вложение, а требование вложений. Почему так вышло, кто объяснит? Когда шаг вместо вложений превращается в щипцы?)

Переписывались еще пару дней, потом он предложил встретиться как-то так, что в итоге написал:

Он: я приеду

Я: куда?

Он: К тебе

Я: мне кажется еще рано…

(Здесь у нее Училка. И она из-за этого бага попадет сейчас в глупую ситуацию)

Он: Рано для чего?))

Я: Приглашать малознакомого мужчину к себе домой

Он: тебе кажется)

Я: Ну вот(

Он: Что ну вот?)

Я: Так ничего хорошего не получиться…

Он: Ты о чем?)

Я: Видимо о чем то своем)

Он: Наверно)

Я: Просто можно было бы еще погулять, пообщаться. Я же не знаю вдруг ты приставать будешь, если дома.

Он: Так я не против

Приставать в любом случае буду рано или поздно, я же нормальный мужчина слава богу мне девушки нравятся, а не парни)))

Я: Это очевидно

Уехал уже?)

ОН: нет)

(Ну вот, глупейший диалог, СЗ ее и была небольшой и упала на этом моменте. Кто проанализирует ситуацию и расскажет, почему так вышло, и какой у нее должен был быть ход? Обратите внимание, как в каждой строчке ее Училка менялась местами с Ученицей и обратно. И как росла СЗ мужчины из-за ее багов тоже обратите внимание)

Я предложила погулять и он заехал, мы гуляли под ручку.

Когда довез домой я быстро ушла, хотя хотела с ним еще посидеть, написала ему спокойной ночи со смайликом с поцелуем.

На след день он написал, предложил встретиться и я сама предложила ему приехать ко мне в гости, боялась уже упустить его, а предложить что-то другое не хватило ума.

Мы пили чай, смотрели что то, разговаривали. Когда он начал приставать я пыталась отказаться, но он очень доминантный и горячий, что отказаться не вышло. И потом, как мне кажется, я сглупила, когда было уже поздно, а мне и ему на работу на след день, мы лежали и я взяла повернула его руку с часами чтобы посмотреть время, было около 23. После этого он начал собираться по тихоньку, мне казалось, что он был бы не против остаться на ночь, но я затупила и не было мысли предложить остаться, потому что плохо сплю и боялась, что с ним вообще не смогу, но ничего не сказала. Вообще боялась и навязываться ему тоже. Было если честно не понятно, что теперь, такое ощущение что он хотел после секса восхищения какой он клевый, а я хотела благодарности (или тоже восхищения) что ли за то, что доверилась ему.

(Тут у нее был паровоз, то есть серия щипцов, вектор слива или даже слив, дальше она ждала с его стороны шаров и шагов, но осталась с ощущением косяка и долга. Вектор косяка после слива действительно у нее тоже был. Проанализируйте подробней)

Я думала он напишет на след день, но ничего он не написал, я спросила: Что не пишешь? Он ответил что был занят на работе потом уснул и вот проснулся и как мои дела?

Я: Понятно)

Ничего не успеваю)

Он: так ты не торопись)

Я: так с меня спрашивают)

Это все интервалом в час или больше.

(Она несчастна из-за вялой динамики, но так как чувствует вектор косяка пытается компенсировать шагами, получается новый паровоз. СЗ ее еще меньше)

Через день или на следующий он написал мне, спрашивали как друг у друга дела и на этом почти все.

В пятницу он опять написал, сказал, что поехал за детьми, спросил, как настроение, я написала: хорошее, а у него?

Он: Замечательное)

я написала: как всегда)

потом про погоду и все замялось

В субботу пишу ему, он с детьми на горке, отвечает долго, вечером переписываемся о чем то, потом он спрашивает, не собираюсь ли спать?

(“Не отвечает долго” она хотела написать, но корона ей подсказала другую формулировку. В чем разница? Ей уже совсем кисло, она кормит его щами кислыми и щипцует, а он уворачивается понемногу)

Я: пока нет

Он: Хотел тебя увидеть

Я: Я тоже хотела тебя увидеть

Он: Так нужно сделать это

Я: Как то поздно уже…

Он: грустный смайлик

(Она хотела его атаки, а он согласился, что поздно. У нее получились щипцы и довольно большой репейник, который ей теперь покою не даст. Репейник всегда появляется, когда вы принимаете свои щипцы за вектор косяка. Кто опишет этот механизм?)

Я не ответила, не знала что, не могла понять то ли ему и не надо и боялась лезть (а мне наоборот сильно надо и я боюсь это выдать, хочу чтобы он сам), надеялась что он в другой раз напишет, но прошло три недели и тишина.

Все время я не могу отлипнуть мыслями от него, получается что я сама напрашивалась, а потом «поздно», что-то типо подката с подставой, или я натягиваю…?

Можно ли написать ему теперь через время, позвать его куда то, чтобы не висеть в ожидании случайной встречи или просто, когда уже время вылечит или переключусь… и как быть готовой к отказу или к шлангу или невнятному ответу, если решусь написать.

(Вот что волнует девушек. Как перестать качаться в сомнениях, включить Победителя, получить однозначный отказ, но не чувствовать стресс. Обычно это делается с помощью подращивания короны. Как? Если корону уменьшить, будет очевидно, что качания лучше, чем атака с копьем. А если корону снять, качания совсем прекратятся. Кто это опишет? Какими правилами нужно руководствоваться, чтобы перестать качаться?)

Как сделать лучше для себя, пусть ничего не выйдет, но двигаться в правильную сторону, создать хоть какой то положительный опыт, и не терзать себя мыслями что я все испортила, или нечего было портить… И как не нарваться на более серьезные проблемы с ним если вдруг общение продолжиться, как настроить себя в нужное русло, быть честной и открытой, чтобы не жалеть о сделанном…

Спасибо, что прочитали. Спасибо за блог!