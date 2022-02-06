По требованию ФСИН семье Навальных изменят фамилию

ФСИН обратилась в Сталинский районный суд Владимира с исковым заявлением, в котором содержится требование принудить заключенного исправительной колонии №2 Алексея Навального и его ближайших родственников сменить фамилию на одну из наиболее распространенных в России.

“С целью перевоспитания и дальнейшей адаптации в обществе предлагается обязать Навального А.А. выбрать одну из десяти наиболее распространенных фамилий на территории Российской Федерации, а в случае отказа от выбора – выбрать случайным способом. Такая мера принуждения поможет заключенному обрести новую личность, быстрее оставить в прошлом все правонарушения и преступления, а также все, что связано с его фамилией”, – говорится в заявлении.

Также в пресс-службе ФСИН отметили, что процедура не противоречит законодательству и не нарушает права гражданина Навального, так как ему предоставлен свободный выбор новой фамилии, он так же может выбрать ее вместе со своей семьей, и все основные документы будут заменены за счет государственного бюджета.

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