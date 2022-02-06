В Петербурге задержан автор знаменитого граффити с изображением Навального – СМИ

По словам защитника, всех четверых доставили в отдел полиции для составления административного протокола о нарушении правил организации акции.

Баннер должен был быть посвящено дню рождения Чанышевой.

Фото: ovd.news

“ОВД-Инфо” пишет, что один из задержанных – автор граффити с Алексеем Навальным, показывающего руками “сердечко”, которое было нарисовано на этой же электробудке в апреле 2021 года. Его закрасили на следующий день после появления, а полиция возбудила уголовное дело о вандализме по мотивам политической вражды по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

Однако после допроса подозреваемых постановление о возбуждении дела отменили, сообщала “ОВД-Инфо” адвокат Мария Беляева, представляющая одного из авторов рисунка. Имя задержанного по его просьбе не называли.

Контекст:Лилия Чанышева – бывшая глава штаба Навального в Уфе (штабы Навального в РФ признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена).

10 ноября Кировский районный суд Уфы арестовал Чанышеву на два месяца по делу о создании “экстремистского сообщества” (ч. 1 ст. 282.1 Уголовного кодекса РФ). Позднее ее этапировали в СИЗО в Москве, сообщало “Idel.Реалии” со ссылкой на адвоката Сергея Макаренко.

Чанышева стала первой задержанной по этой статье после того, как суд запретил и признал экстремистскими штабы и Фонд борьбы с коррупцией Навального. Уголовные дела по ней возбуждены против самого Навального, его сторонников Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Георгия Албурова и других.

В декабре следователь отстранил от дела четырех адвокатов активистки. 23 декабря суд продлил Чанышевой арест до 9 апреля, сообщил “Дождь”.

По данным СМИ, почти половина экс-координаторов штабов Навального уехали из РФ, некоторые из них объяснили отъезд арестом Чанышевой.

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