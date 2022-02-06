Евро 2022 по футзалу. Украина уступила Испании в матче за бронзу, но показала свой лучший результат за 17 лет

Украинская сборная не смогла одержать победу в матче за медаль, но показала свой лучший результат за последние 17 лет на этом турнире, рассказал комментатор в студии Общественного.

Скриншот: suspilne.media

Единственный гол украинцы забили на 17-й минуте первого тайма, сообщается на сайте на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), автор гола – нападающий Игорь Чернявский.

Испанцы забили голы на 11-й (Мельядо), 17-й (Франциско Солано), 31-й (Бойис) и 32-й (Адольфо) минутах игры. Сборная Испании еще ни разу не финишировала на чемпионате без медалей, отметила пресс-служба УЕФА в Twitter.

Контекст:

На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла у Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе 3 очка.

В 1/4 финала Евро 2022 сборная Украины со счетом 5:3 победила команду Казахстана, в полуфинале проиграла России со счетом 3:2.

В рейтинге сборных, опубликованном на сайте УЕФА, сборная Украина по футзалу – восьмая в Европе, Испания – Третья. Лидер – Португалия.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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