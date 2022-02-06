 

“К сожалению, без операции не пройдет”. 56-летняя Писанка рассказала о своем состоянии после потери сознания на сцене

06.02.2022, 18:14, Новости дня
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“Чтобы успокоить всех – пишу вам, как себя чувствую после потери сознания. Что же произошло? На поклоне на нашем спектакле мы с актерами танцуем коротенький танец. Я это делаю на каблуке и, пожалуй, на этот раз вовремя не маневрировала. Совершила неосторожное движение и упала. Показалось – подвернула ногу. Мне мгновенно вызвали скорую. Врачи приехали достаточно быстро. Спасибо! Я не двигаясь, ждала помощи, лежа на сцене. Чтобы не повредить ногу”, – написала она в публикации.

“Вынуждена констатировать диагноз – у меня перелом ноги со смещением. К сожалению, без операции не пройдет. Сейчас нахожусь в одной из киевских государственных больниц, лежу на вытяжке. Двигаться почти не могу – только лежать на спине. Наверное, из-за всего этого стресса мой организм дал ответ – вчера поднималась высокая температура, и подскочило давление. И я потому не выходила на связь к вам. Сейчас, все это, к счастью, прошло”, – добавила в подписи телеведущая и поблагодарила всех за поддержку.

https://www.facebook.com/ruslanapisanka.1plus1/posts/166431515716829

Контекст:

Руслана Писанка родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме “Москаль-чародей”, обладательница ордена Святого Владимира. Сейчас Писанка является ведущей “1+1”.

Писанка замужем за бизнесменом Игорем Исаковым, с которым познакомилась в 2009 году на сайте знакомств. Детей у актрисы нет. Сын Исакова от предыдущих отношений проживает в Черкассах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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