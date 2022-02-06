Кардиолог назвала пять главных ошибок в лечении “омикрона”

Кардиолог Анна Кореневич назвала пять главных ошибок в лечении омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, эти действия не принесут пользы, а могут даже и навредить.

Самой главной ошибкой является прием антибиотиков при ухудшении самочувствия. Причем иногда люди покупают их самостоятельно без консультации с врачом. Кореневич отметила, что так поступать категорически нельзя, так как это приведет к ряду негативных последствий.

Второй ошибкой врач назвала прием противовирусных препаратов. Дело в том, что пока нет лекарств, которые бы эффективно лечили коронавирусную инфекцию. Вышеуказанные препараты могут помочь в течение первых дней заболевания, после чего нет смысла их принимать. Особенно вредным будет замена одного вида противовирусных лекарств другим спустя неделю приема.

Не стоит употреблять витамин С в большом количестве, особенно если речь идет о добавках. Последствиями этого станут проблемы с желудком, боли в животе и изжога. Кореневич рекомендует употреблять чай с лимоном, апельсины и мандарины, и этого будет достаточно.

Назначение антикоагулянтов или гормонов должно выполняться врачом, когда имеются показания. Вторые же необходимы людям с риском развития цитокинового шторма. Их действие заключается в подавлении иммунной системы, что для других людей станет причиной потери естественной защиты. Важно консультироваться с врачом, проходить обследование и не заниматься самолечением.

Источник: www.pravda.ru