Медики рассказали о вероятности потери обоняния навсегда после COVID-19

Эксперты рассказали о вероятности потери обоняния на постоянной основе после коронавирусной инфекции. Такие сведения шокировали общество.

Главным признаком коронавирусной инфекции является потеря обоняния. Большая часть больных могут слишком надолго потерять ощущение запахов. Но существует вероятность лишиться обоняния навсегда, об этом сообщают шведские исследователи.

Включая повышение температуры и кашель, потеря обоняния является самым необычным признаком заболевания. Как правило, вместе с обонянием пропадает ощущение вкусов, поскольку эти ощущения связаны.

Обычно, ощущение запаха восстанавливается через пару недель. Несмотря на это, существует вероятность потерять обоняние навсегда.

Ученые из Каролинского института в Стокгольме осуществили исследования на 100 человек, которые лишились ощущения запаха после коронавирусной инфекции весной 2020 года, стало известно, что через полтора года каждый 20-й больной потерял его навсегда.

Предварительные наблюдения продемонстрировали, что такое же количество людей продолжают страдать от этого неприятного симптома на протяжении полугода. Но у некоторых людей эти признаки сохранялись ещё дольше.

Доктор Элли Кэннон провел опрос среди читателей, чтобы выявить, сколько людей испытывали подобные ощущения на протяжении длительного времени. Большинство людей сообщили, что сталкивались с такой проблемой и не могут найти ей решение, в то время как остальные пытались разрешить проблему самостоятельно, применяя медикаменты. Они опасаются, что их обоняние никогда не возобновится.

Так, к примеру, Клэр Картер-Хамфрис из Бромли (Лондон) заболела COVID-19 почти 16 месяцев назад, и с тех времен ее ощущение вкуса и запаха не поменялись. Она заразилась коронавирусной инфекцией осенью 2020 года, больше всего её беспокоили головные боли и трудности с дыханием.

Женщина поделилась, что спустя какое-то время вкусовые рецепторы и обоняние восстановились. Сперва они пропали, а когда начали появляться, то исказились. На данный момент полноценно рецепторы так и не вернулись.

Клэр сообщила, что это отразилось на её рационе питания, она даже похудела. Она неоднократно обращалась к специалистам, которые порекомендовали ей тренировать свои рецепторы, но желаемого результата так и не появилось. Поэтому жительница уже теряет надежду на полноценное выздоровление.

От такой проблемы страдает множество людей. Поэтому многие из них практикуют разные способы, чтобы полноценно жить после болезни.

Есть данные, когда со временем ощущение запахов и вкусов становятся только хуже. Они восстанавливаются, но становятся искаженными, что еще хуже. Некоторые люди утверждают, что в течении болезни сменились их вкусовые предпочтения в рационе.

Потеря запаха и вкуса – это вполне стандартные симптомы во время болезни. Поскольку отек слизистых может стать причиной нарушений. Бывает, что поражаются мелкие нервы в носовой полости, тогда восстановление проходит сложнее.

Учёный Карл Филпот специализируется на исследованиях обоняния и вкуса в Медицинской школе Нориджа, утверждает, что коронавирусная инфекция оказывает слишком негативное влияние на рецепторы человека.

Существуют специальные обучающие программы для возобновления обоняния, которые были разработаны в Великобритании. Но такая терапия не всегда приносит желательный результат.

Некоторые медики склоняются к мнению, что назальные капли с витамином А помогут восстановить рецепторы, но процентное соотношение результативности небольшое. Но все исследователи солидарны во мнении, что для полной реабилитации потребуется время. А сколько именно понадобится времени, зависит от индивидуальных особенностей организма.

Но бывает и так, что полностью реабилитироваться невозможно, таких примеров тоже достаточно.

В Британии зимой 2021 сократилось количество больных с симптомами потери обоняния и запаха с появлением омикрон-штамма. Власти объясняют этот факт большим количеством людей, что прошли полную вакцинацию.

Источник: www.mk.ru