 

Друг Куравлева обвинил детей в его смерти

06.02.2022, 18:12, Разное
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Друг скончавшегося Леонида Куравлева Андрей Загорский обвинил детей в его смерти. Во время общения с журналистами программы «Ты не поверишь!» он заявил, что наследники намеренно упустили шанс спасти отца.
По словам Андрея Загорского, Василий и Екатерина просто «сбагрили» актера, чтобы жить в свое удовольствие в его квартире. Полтора года назад, когда друзья виделись в последний раз, Куравлев отлично выглядел, был весел и бодр. При хорошем уходе и нормальных условиях жизни он мог бы прожить еще лет пять, отметил Загорский. При этом у его детей было другое мнение. Они не считали нужным досматривать отца, а решили отправить его в хоспис, чтобы «не захламлять квартиру старым человеком».

Напомним, Леонида Куравлева сначала госпитализировали в больницу, а после перевезли в хоспис. По словам сотрудников заведения, актер выглядел ужасно. Он исхудал, борода и волосы отросли, создавалось впечатление, что артист длительное время не мылся.

Источник: www.popcornnews.ru



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