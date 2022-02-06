 

Самолеты с военной помощью из США и Британии прибыли на Украину

06.02.2022, 18:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Киев прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских ВВС и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747, зафрахтованный Транспортным командованием вооруженных сил США, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Британский военный самолет совершил рейс с авиабазы Акротири на Кипре, а американский транспортник прилетел с авиабазы под городом Довер (штат Делавэр), передает «Интерфакс».

По имеющимся данным, с середины января из США и Европы транспортные самолеты совершили, по меньшей мере, 25 рейсов по доставке военной помощи на Украину, в том числе в Киев и Львов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее Британия направила на Украину более 100 военнослужащих элитных подразделений на фоне опасений «вторжения» РФ в республику, британские военные прибудут для передачи опыта украинским коллегам.

Накануне председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.

До этого Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Умер председатель Законодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов

20.12 / Россиянам дали советы по выбору алкоголя к Новому году

08.05 / Россияне назвали важнейшее произведение о Великой Отечественной войне

03.01 / Гололедица, сильный снег, метели. ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погоды

15.10 / Наконец-то заказы на PlayStation 5 начал принимать сам производитель

02.09 / Умер бывший уполномоченный по правам человека Олег Миронов

07.10 / Россия обвинила США в нарушении обязательств по нераспространению ЯО

22.04 / Ткаченко: Кабмин внес станцию “Дуга” в Чернобыльской зоне в список памятников – это шаг к включению Чернобыля в список ЮНЕСКО

03.10 / Армения заявила об уничтожении пяти азербайджанских самолетов

15.04 / В Индии в седьмой раз за последние восемь дней побит рекорд заболеваемости COVID-19 – более 200 тыс. случаев в сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика