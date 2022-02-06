Салливан: Новые санкции США в отношении РФ могут затронуть экономику Китая

Санкции США в отношении РФ могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение РФ на Украину», сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC.

«Санкции, которые мы намерены ввести, окажут воздействие на Китай, потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой. У Китая будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет. Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определенные штрафы. В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесет часть цены за вторжение РФ на Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель», – приводит ТАСС слова Салливана.

«По нашим оценкам, Китай не в состоянии компенсировать РФ экономические потери, которые станут результатом наших санкций. С анализом согласны мы и европейцы. Мы считаем, что русские и китайцы это тоже понимают», – отметил Салливан.

В интервью телеканалу Fox News он обратил внимание на то, что в пяти тысячах слов российско-китайского заявления, принятого по итогам встречи лидеров обеих стран в Пекине, Украина не упоминается ни разу, и предположил, что это свидетельствует об отсутствии энтузиазма со стороны Китая выступать «чирлидером» РФ в продолжающемся кризисе, передает РИА «Новости».

Ранее США попросили Японию ввести санкции против РФ в случае вторжения на Украину.

Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии».

Группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента РФ Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.

До этого сообщалось, что в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин предупредил главу США Джо Байдена о последствиях введения «суперсанкций» против России.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.