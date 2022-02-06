 

Канатка остановилась в воздухе на горнолыжном курорте в Грузии

06.02.2022, 18:08, Новости дня
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Канатная дорога трассы Митарби на горнолыжном курорте Бакуриани в Грузии аварийно отключилась, ведется эвакуация около 50 отдыхающих, передает грузинский Первый канал.

«В Бакуриани из-за падения напряжения отключилась канатная дорога Митарби. По сообщению компании по развитию горных курортов, на месте мобилизованы спасательные отряды для эвакуации граждан. По их словам, с горы спустят около 50 отдыхающих», – информирует телекомпания, передает РИА «Новости».

Сообщается, что пострадавших нет, застрявшим на канатке не угрожает опасность.

Ранее из-за скачка напряжения произошла остановка канатной дороги на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи.



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