 

Вирусолог Альтштейн назвал сроки исчезновения коронавируса

06.02.2022, 18:02, Разное
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Эксперт заявил, что эпидемия пойдет вниз. По его словам, после завершения пандемии COVID-19 может практически полностью исчезнуть. Он добавил, что “проиммунизированных” людей
становится все больше.

Альтштейн указал на то, что производство вакцин идет полным ходом. Все это
делает перспективы распространения коронавируса в мире весьма туманными, поскольку охват
эпидемией будет постепенно снижаться. Медик отметил, что сейчас в России наблюдается нарастание эпидемии.

При этом вирусолог заявил, что “это долго не
продлится”. Во всяком случае, если судить по примеру других стран. Он заверил, что уже в ближайшее время эпидемия пойдет
вниз. Несмотря на это, ученые еще долго будут изучать ковид.

К врачам стоит обратиться, если человека беспокоит одышка, температура тела держится
выше отметки в 38 градусов, есть сонливость, апатия и головокружение, симптомы обезвоживания, а сатурация легких – ниже 94%. Как писали “Дни.ру”, за минувшие сутки в России было выявлено более 180 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.



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