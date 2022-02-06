 

Появились новые подробности о смартфоне Xiaomi 12 Ultra

06.02.2022, 17:47, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, новый смартфон Xiaomi 12 Ultra, выход на рынок которого планируют на вторую половину текущего года, будут продавать в Европе по 1 тысяче евро.

Данную информацию опубликовал в сети авторитетный инсайдер из Китая, имеющий непосредственное отношение к компании-производителю. Напомним, что Xiaomi 12 Ultra является одним из наиболее ожидаемых флагманских устройств.

Однако на территории КНР тот же самый гаджет предложат по цене 945 американских долларов (6 тыс. юаней). По мнению экспертов, данный смартфон должен составить конкуренцию корейской новинке Samsung Galaxy S22. Исходя из этого, формируется не только комплектация, но и ценовая политика компании, поясняют специалисты.



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