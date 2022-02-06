К выпуску готовят самый дешевый ноутбук на Windows

Напомним, что ранее компания Jio выпустила самый дешевый в мире смартфон. А теперь стало известно, что этот же производитель готовит к выпуску новый ноутбук.

Как предполагают эксперты, он также будет самым дешевым в мире в своей категории. В противном случае производитель изменит своей же маркетинговой политике, поясняют специалисты.

Однако не следует полагать, что JioBook будет выглядеть неполноценным на фоне других портативных компьютеров. На сегодня известно, что в нем будет использована платформа Arm. А процессор возьмут либо от AMD, либо от Intel. Таким образом, следует ожидать и установки операционной системы Windows, говорят специалисты. Однако подробности мы узнаем позже.