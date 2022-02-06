В массовом ДТП в Калужской области пострадал ребенок

Прокуратура проводит проверку по факту трех ДТП с участием шесть машин на 118-м км автодороги М3 «Украина» в Малоярославецком районе Калужской области. В одном из ДТП, предположительно, пострадал ребенок, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

«По предварительной информации, произошло три ДТП, два – с материальным ущербом, одно, предположительно, – с пострадавшим. Всего в этих трех ДТП участвовали шесть машин», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Предварительно, в одном из ДТП пострадал ребенок 2013 года рождения. Он был доставлен в больницу в Обнинске. Угрозы его жизни нет.

В пресс-службе добавили, что по факту случившегося организована прокурорская проверка. Причины аварий уточняются.

Ранее десять автомобилей столкнулись на одном из участков трассы «Таврида» в Бахчисарайском районе Крыма, никто не пострадал.