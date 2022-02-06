 

Первый Макдоналдс в Норильске приостановил работу из-за сбоя поставок льда из Москвы

06.02.2022, 17:11, Разное
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Первый открывшийся в Норильске Макдоналдс объявил о приостановке работы из-за отсутствия льда для прохладительных напитков. Дефицит наступил по вине компании-подрядчика, поставлявшей лёд из Москвы – её сотрудники уже вторую неделю бастуют.

Без льда норильчане стале реже заказывать меню с напитками, а торговля за неделю упала на 60%. Сам подрядчик также заявил о невыгодности доставки льда из Москвы – при фиксированных ценах это не даёт достаточной прибыли, отсюда возникает невозможность увеличения зарплат. Компания предложила норильскому Макдоналдсу закупать уже готовый рубленный лёд из Финляндии.

“Доставить лёд из Москвы – это две недели на грузовике с рефрижератором, а из Финляндии на грузовом самолете – 5 часов. Так будет намного дешевле, но речь про намного бó‎льшие объёмы, чем фактически нужно Макдоналдсу. Проблема, что у них нет склада, где бы хранился нереализованный лёд”, — рассказал представитель подрядчика.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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