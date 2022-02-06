Израиль разрешил въезд вакцинированным «Спутником» туристам c QR-кодом

Туристы, вакцинированные «Спутником V« или «Спутником Лайт», с 6 февраля могут использовать для въезда в Израиль QR-код, полученный в любом отделении российской лаборатории Invitro, сообщили в пресс-службе Минздрава Израиля.

В обновленных правилах въезда для туристов говорится, что начиная с 6 февраля 2022 года, при заполнении бланка декларации о въезде в Израиль можно будет приложить официальную документацию лаборатории Invitro о положительном результате серологического анализа, содержащую QR-код, и таким образом избежать сдачи серологического анализа при въезде в Израиль, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о туристах, вакцинированных «Спутником V« или «Спутником Лайт» (которая вводится в качестве бустерной дозы).

«Граждане имеют возможность сдать серологический тест до вылета на территории РФ в любом из отделений российской лабораторной сети Invitro и самостоятельно загрузить содержащий QR-код бланк результата в электронном виде при заполнении обязательной декларации о въезде в Израиль», – подтвердило российское посольство.

В конце января в Минздраве Израиля сообщили, что сделанные в российских лабораториях «Инвитро» анализы на антитела для привитых «Спутником V» и бустером «Спутник Лайт» будут приниматься для оформления электронного разрешения на въезд в Израиль.

Ранее Израиль открыл границы для вакцинированных «Спутником» и переболевших туристов.