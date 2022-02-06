 

Путин направил телеграмму заразившемуся COVID Эрдогану

06.02.2022, 17:10, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму президенту Турции Тайипу Эрдогану, пожелав ему и его супруге полного выздоровления от коронавируса и «крепкого здоровья на долгие годы», информирует пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом», – говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Президент РФ добавил, что от души желает Эрдогану и его супруге полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. Эрдоган сообщил, что болезнь проходит в легкой форме.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пожелал выздоровления своему турецкому коллеге Тайипу Реджепу Эрдогану, заболевшему COVID-19 после поездки в Киев.

Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.



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