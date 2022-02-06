 

В Германии призвали США не вмешиваться в ситуацию с «Северным потоком – 2»

06.02.2022, 17:10, Новости дня
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Берлин надеется, что Вашингтон не станет вмешиваться в ситуацию с «Северным потоком – 2», поскольку это чисто европейский проект, сообщил председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

«США были и остаются нашим самым важным союзником. Однако мы также рассчитываем, что они не будут вмешиваться в такой сугубо европейский вопрос, как строительство «Северного потока – 2», – сообщил Мерц в интервью Bild.

По его словам, европейские государства на данный момент не могут прийти к единой позиции по строительству и запуску «Северного потока – 2». Мерц считает, это напрямую связано с политикой, которую проводила бывший немецкий канцлер Германии Ангела Меркель.

Также председатель ХДС раскритиковал предстоящий визит нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца в США, который назначен на 7 февраля. По мнению Мерца, данная поездка "запоздала" и Шольц сам должен был назначать встречи и стать лидером в выработке позиции Европы, но этого не происходит.

«Эта поездка запоздала. Она была необходима несколько недель назад. Теперь встреча с Байденом кажется визитом просителя, который не может выбраться из собственноручно созданной ситуации и просит помощи у старшего брата в Вашингтоне», – заключил Фридрих Мерц.

Ранее в Германии назвали условие отказа от запуска «Северного потока – 2». Посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг в интервью Rzeczpospolita заявил, что страна откажется вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток –2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

До этого в в Германии сочли неумным использование «Северного потока – 2» для давления на Москву. При этом Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2».Экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что проект может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен».



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