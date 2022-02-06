 

Смартфон Realme C35 получит тройную камеру и аккумулятор на 5000 мАч

06.02.2022, 17:02, Новости дня
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Промоция будущего выхода на рынок смартфона Realme C35 уже стартовала, отмечают эксперты. В Интернете производитель опубликовал тизерные изображения данного гаджета. Также стали известны некоторые подробности о техническом оснащении устройства.

Например, стало известно, что основная камера будет состоять из трех датчиков изображения. Кроме того, есть информация об аккумуляторе. Его емкость составит 5000 мАч.

Судя по всему, размер диагонали сенсорного экрана составит 6,6дюйма. Разработчик обещает качество картинки на нем в стандарте Full HD+. Наконец, сообщают об использовании процессора Unisoc Tiger T616, оперативной памяти на 4 Гб и основном накопителе на 128 Гб.



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