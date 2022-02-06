 

В браузере Google Chrome изменится дизайн иконки

06.02.2022, 17:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Очередное изменение внешнего вида переживет иконка популярного браузера Google Chrome. В нынешнем виде к ней уже все привыкли, так как разработчик не менял его уже восемь лет.

Речь идет лишь о косметических изменениях дизайна, поясняют специалисты. Пользователи без труда узнают иконку своего любимого браузера.

Как пояснили представители Google, редизайн потребовался для того, чтобы внешний вид иконки полностью соответствовал современному представлению о бренде и его основных символах. Кроме того, разработчики сообщили, что значки при запуске в разных операционных системах будут немного отличаться друг от друга. Напомним, что первоначальный вид иконку был запущен в 2008 году, а в 2011-м произошел первый редизайн.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / В ходе протестов в Кыргызстане пострадали более 750 человек

02.10 / Законодатели призывают адаптироваться к нарастающей угрозе со стороны Китая

30.11 / Эксперт оценил новое разбирательство Нидерландов против РФ по делу МН17

20.03 / Суд в Одессе отказался изымать паспорт у “вора в законе” и исключил возможность его депортации. Аваков возмущен

21.03 / Посол озвучил степень заинтересованности РФ в отношениях с США

04.11 / Insider – Facebook был не первым, кто решил взять имя Meta

04.11 / “За майбутнє” требует пересчитать результаты в Черновцах и в случае выявления фальсификации провести новые местные выборы

11.03 / В Британии на следующий день после падения метеорита нашли его обломки. Метеориту 4,5 млрд лет и он очень редкого состава

02.07 / “Хотела сделать это на своих условиях”. Экс-супруга Деппа Херд впервые стала матерью и показала новорожденную дочь

12.01 / Связь для россиян в Казахстане решили сделать бесплатной до 19 января

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика