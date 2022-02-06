В браузере Google Chrome изменится дизайн иконки

Очередное изменение внешнего вида переживет иконка популярного браузера Google Chrome. В нынешнем виде к ней уже все привыкли, так как разработчик не менял его уже восемь лет.

Речь идет лишь о косметических изменениях дизайна, поясняют специалисты. Пользователи без труда узнают иконку своего любимого браузера.

Как пояснили представители Google, редизайн потребовался для того, чтобы внешний вид иконки полностью соответствовал современному представлению о бренде и его основных символах. Кроме того, разработчики сообщили, что значки при запуске в разных операционных системах будут немного отличаться друг от друга. Напомним, что первоначальный вид иконку был запущен в 2008 году, а в 2011-м произошел первый редизайн.