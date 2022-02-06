 

“Снова на те же грабли?”, “Только не сбеги перед алтарем”. Асмус позировала в фате и с букетом невесты

06.02.2022, 16:47, Новости дня
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Ее образ в кадре дополнили полосатая футболки и белая юбка.

Свою публикацию 33-летняя Асмус посвятила выходу нового фильма “Хочу замуж”, в котором она сыграла одну из главных ролей.

“Черт, а я уж захотел замуж взять”, – написал kitdkiripov.

“Только не сбеги перед алтарем”, – отреагировал пользователь vasilevevgenii322.

“Снова на те же грабли? Удачи”, – прокомментировал публикацию malakhov1074.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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