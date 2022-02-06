Зеленский и Ермак не видели видео ДТП с Трухиным, которое сняли полицейские – ОП

“Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не ознакомились с записью. Об указанном производстве никто не докладывал, ведь президенту Украины и руководителю Офиса президента не докладывают о ДТП, в которых, к счастью, обошлось без погибших”, – сказано в ответе.

Также там заявили, что Трухин после 23 августа 2021 года не приходил в приемные Зеленского и Ермака. Ни президент, ни глава его администрации не общались с нардепом о ДТП, заверили в ОП.

1 февраля 2022 года “Украинская правда” обнародовала видео с камеры патрульного полицейского Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием нардепа Трухина в прошлом году. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, “уже все произошло”. Кроме того, на записи Трухин говорит, что “поговорит” с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что президент был проинформирован о ДТП. “Поверить в то, что руководство министерства не знало об этом и не видело этих фактов, – ну это нужно быть очень наивным человеком. Дальше, конечно же, знал и Зеленский. В каком объеме знал? Может, ему сказали: “Да там все нормально, обычно, нормальный пацан, не надо реагировать”. Он ответил: “Ну, да. Он же наш”. А может, он что-то и видел”, – отметил Аваков 3 февраля.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане “Лилея”.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки “Слуги народа” Фахраддина Мухтарова, сообщал “Цензор.НЕТ”.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

2 февраля 2022 года Венедиктова открыла уголовное производство о взяточничестве. Расследование она поручила Национальному антикоррупционному бюро. Глава политической партии “Слуга народа” Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, Председатель парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

Источники “Украинской правды” рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от “Слуги народа”, которые якобы ежемесячно получают зарплаты в конвертах. Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону. Он называл нардепа “бухгалтером”.

Зеленский 2 февраля сказал, что поддерживает реакцию Арахамии и партии. “Ты – депутат, ты являешься примером и должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такой реакции наших правоохранительных органов и депутатов партии “Слуга народа”, – отметил президент, комментируя появление видео.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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