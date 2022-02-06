Гречневая крупа может быть опасной для здоровья

Гречневая крупа – одна из самых полезных каш, так как насыщена различными компонентами и минералами. Специалисты предупреждают, что неверный способ выращивания может сделать ее опасной для здоровья человека.

Часто люди используют гречку, так как любят простые и сытные блюда. Крупа обладает и полезными свойствами, которые благотворно влияют на организм. В крупе нет глютена, она богата магнием, железом и различными компонентами, но производители не всегда могут выращивать ее на совесть. Они часто пользуются глифосатом, который помогает избавляться от сорняков. Такой опасный агрохимикат провоцирует формирование серьезных болезней, в том числе и онкологических.

Европейское агентство по химическим реагентам наделило глифосат третьим классом опасности, который обозначает небольшую угрозу для человека. Тем не менее это работает только в том случае, если химикат будут использовать в нормальных пределах. Часто встречается он в гречке из магазина, вероятно, в фермерском продукте опасных компонентов меньше, но цена на него выше, пишет портал Newinform.

Источник: riafan.ru