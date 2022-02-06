 

Губернатор Беглов признал снижение суточного числа привитых

06.02.2022, 16:43, Разное
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Пресс-служба Смольного опубликовала признание губернатора Александра Беглова, где он заявляет, что за сутки существенно сократилось число людей, желающих привиться от коронавируса.
Градоначальник сообщил, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге на текущий момент «находится под контролем». Но если брать во внимание тот факт, что Северная столица лидирует по суточному приросту заражений коронавирусом, это опровергает слова губернатора. Также он призвал петербуржцев, которые болели ковидом более шести месяцев назад, в ближайшее время ревакцинироваться.

Кроме этого, Беглов фактически признал снижение темпов вакцинации. Он информировал, что если ранее за сутки примерно 40 тысяч делали прививку, то теперь – 9-11 тысяч. Не исключено, что причиной этому – нехватка пунктов вакцинации и отсутствие действий Смольного по популяризации прививки.

СМИ писали, что для вакцинации всего несовершеннолетнего населения необходимо больше 20 лет.



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