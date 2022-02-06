Шоу продолжается: Адель, отменившую концерты в Лас-Вегасе, заменят двойником

Накануне долгожданной серии концертов Weekends With Adele, первый из которых должен был состоятся 21 января в театре The Colosseum в Лас-Вегасе, певица Адель неожиданно заявила об отмене шоу. В официальной версии причиной тому стал ковид, которым заболела половина команды певицы. В неофициальных называли капризы самой Адель и ее разлад с бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом.

Так или иначе, поклонники остались без долгожданного шоу, которое перенеслось на неопределенный срок. Сегодня перспектива выступления Адель в Лас-ВЕгасе стала еще более туманной. Инсайдеры заявили, что после церемонии Brit Awards в будущий вторник и выступлении на шоу Грэма Нортона в эту пятницу, певица планирует вернуться к затворническому образу жизни и посвятить себя музыке.

За последние шесть месяце так много всего произошло. В команде Адель возникла напряженность… – приводит слова осведомленного источника Daily Mail.

Инсайдер добавил, что Адель такой же обычный человек, как и любой из нас. А потому имеет право на личную жизнь вдали от вспышек фотографов и бесконечных интервью:

Под всеми этими миллионами фунтов стерлингов скрывается нормальная девушка из Тоттенхэма, которая даже отдаленно не является важной персоной.

Тем временем в Лас-Вегасе певице уже нашли замену. Поклонникам Адель, еще не сдавшим билет на концерт Weekends With Adele, приглашают бесплатно посмотреть шоу “Легендарные дивы”, где выступит двойник певицы. По словам очевидцев, Джанэ Лонго не только очень похожа на Адель, но и поет не хуже, чем британская звезда. Технических наворотов – сложной конструкции с бассейном и огромного светодиодного экрана – организаторы, конечно, не обещают. Зато кроме “Адель” на сцене появится Селин Дион, Леди Гага и Шер. Лучшие хиты звезд исполнят, разумеется, их двойники.