В Иркутской области мужчина из ревности поджег сожительницу и троих детей

В деревне Тимирязева Иркутской области арестовали мужчину, который из ревности поджег сожительницу и троих детей, двое из которых погибли, информирует СУСК РФ региона.

«Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и малолетних детей, после чего совершил поджог. В результате смерть двоих детей наступила на месте происшествия. Женщина с младшим ребенком доставлены в ОГБУЗ «Качугская РБ» с термическими ожогами различной степени тяжести», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Во время пожара погибли двое детей – двух и четырех лет. Еще двое пострадавших – ребенок и взрослый были госпитализированы.

Отмечается, что 28-летний подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии. Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в городе Соликамск Пермского края местный житель в состоянии алкогольного опьянения повздорил со знакомыми, и попытался сжечь их в гараже.