 

В Иркутской области мужчина из ревности поджег сожительницу и троих детей

06.02.2022, 16:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В деревне Тимирязева Иркутской области арестовали мужчину, который из ревности поджег сожительницу и троих детей, двое из которых погибли, информирует СУСК РФ региона.

«Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и малолетних детей, после чего совершил поджог. В результате смерть двоих детей наступила на месте происшествия. Женщина с младшим ребенком доставлены в ОГБУЗ «Качугская РБ» с термическими ожогами различной степени тяжести», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Во время пожара погибли двое детей – двух и четырех лет. Еще двое пострадавших – ребенок и взрослый были госпитализированы.

Отмечается, что 28-летний подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии. Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в городе Соликамск Пермского края местный житель в состоянии алкогольного опьянения повздорил со знакомыми, и попытался сжечь их в гараже.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Кипр принял условия РФ по налоговому соглашению

19.07 / Под колесами поезда в Подмосковье погибли три человека

17.02 / «Фан-зоны для преступников» – французские полицейские высмеяли идею «районов без проверки документов»

19.08 / За сутки в Москве умерли 10 пациентов с коронавирусом

26.02 / Лавров заявил о нежелании США уходить из Сирии

23.08 / В Греции эвакуировали жителей пяти деревень из-за крупного лесного пожара

27.08 / Минфин отреагировал на слова Лукашенко о рефинансировании долга Белоруссии

19.12 / Welt – на фоне пандемии число немцев за чертой бедности достигло рекордного уровня

09.11 / Газпром начал выполнение плана закачки газа в европейские хранилища

28.10 / Садовый заявил, что его жена и теща заразились коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика