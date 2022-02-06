 

Сборная РФ решила не делать замен в командном турнире по фигурному катанию на ОИ

06.02.2022, 16:25, Новости дня
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Штаб сборной РФ по фигурному катанию подал заявку на заключительный день командного турнира Олимпийских игр, замен не произведено, сообщили в Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР).

В понедельник, заключительный день командного турнира, пройдут выступления в трех дисциплинах – произвольных программах в парном катании, танцах на льду и женском одиночном катании. Заявка сборных была подана в 21:00 по пекинскому времени (16:00 мск). Россию представят Анастасия Мишина/Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание). Эти же фигуристы выступали в командных соревнованиях и с короткими программами, передает РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее сообщалось, что после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее и короткую, и произвольную программу в составе российской команды исполнил одиночник Марк Кондратюк.

Фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, что позволило РФ сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. За свой прокат житель России набрал 181,65 балла. Победил японец Юма Кагияма (208,94), который показал свой лучший результат в сезоне, третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44).



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