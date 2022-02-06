 

Петербуржцам стыдно за нерасчищенные от снега улицы родного города

06.02.2022, 16:17, Новости дня
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Руководитель музея «А музы не молчали…», автор статей о культуре и искусстве блокадного Ленинграда Ольга Прутт рассказала о том, что сегодня по улицам Северной столицы ходить стало опасно. Причина: отвратительная уборка улиц и дворов Петербурга от снега и гололеда.

Прутт крайне возмущает тот факт, что город не убирается, не применяются реагенты. Отсутствует достаточное количество снегоуборочной техники и дворников.

Глава музея сравнивает ситуацию с Москвой. В столице картина отличается кардинальным образом – там все адекватно расчищается и хватает персонала и техники.

Также у Прутт вызывает недоумение объяснение администрации Беглова по поводу нехватки специалистов ручного труда – дескать, те предпочитают более высокооплачиваемые и легкие работы. Как полагает пенсионерка, людям надо попросту больше платить.

Об этом говорил и замглавы Смольного Анатолий Повелий, отмечая, что дворников можно привлечь более выгодными условиями труда. Пока же в городе сохраняется напряженная ситуация – снег по-прежнему не убирается, из-за чего наблюдается массовый травматизм среди горожан.



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