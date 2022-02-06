 

Американцы подсчитали, во что обойдется стране замена оборудования Huawei и ZTE

06.02.2022, 16:16, Новости дня
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Соединенные Штаты давно уже ввели санкции против ряда китайских производителей электроники. Наступает момент, когда нужно подумать об обновлении оборудования. Но если у вас все основано на устройствах Huawei и ZTE, то говорить приходится о полной замене.

Столько же это будет стоить американской экономике? Эксперты решили выяснить, какова будет сумма, а когда подсчитали, то взялись за голову.

Как оказалось, у операторов мобильной связи, интернет-провайдеров и прочих компаний китайского «железа» столько, что отказ от него и переход на американские аналоги обойдется в 1,9 млрд долларов. С другой стороны, все эти средства поступят ведь в их отечественную экономику. У этой медали также есть две стороны, отмечают эксперты.



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