 

Создан алгоритм машинного обучения, работающий по принципу человеческого мозга

06.02.2022, 16:13, Новости дня
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Одно из главных достоинств искусственного интеллекта – это его способность к самообучению. Однако оно также происходит по заранее заложенным алгоритмам. Теперь же ученые создали новые принципы машинного обучения ИИ, о которых рассказал автор статьи, опубликованной на страницах журнала Science.

Речь идет о так называемом непрерывном обучении, то есть процессе, очень похожем на тот, котором постоянно происходит в головном мозге человека.

Уже создана платформа, позволяющая искусственному интеллекту мгновенно адаптироваться к новым условиям. С другой стороны, в ней используется то же самое компьютерное оборудование. Поэтому внедрение новых принципов машинного обучения не станет слишком дорогостоящим.



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