 

В Млечном Пути обнаружена блуждающая черная дыра

06.02.2022, 16:12, Новости дня
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Новый необычный объект во Млечном Пути обнаружили недавно астрономы. Речь идет о ранее неизвестной блуждающей черной дыре, которая находится на расстоянии около 5 тысяч световых лет от Солнечной системы.

Черная дыра относится к разряду изолированных, то есть она просто движется в космическом пространстве в поисках жертв, не являясь центром чего-то. В этом и состоит ее опасность.

По предварительным расчетам траектория движения данного объекта соответствует линии астрономического горизонта. Скорость полета черной дыры составляет 45 км в секунду. Таким образом, шансов, что она когда-либо приблизиться к району нашего обитания, нет никаких, утверждают ученые. Кстати, размеры у черной дыры также невелики. Она всего лишь в семь раз больше, чем наше Солнце.



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