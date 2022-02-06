 

Илон Маск пообещал еженедельные запуски ракет

06.02.2022, 16:12, Новости дня
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Илон Маск озвучил планы работы своей компании SpaceX на 2022 год. По его словам, в дальнейшем запуски космических ракет Falcon 9 будут осуществляться со средней частотой один раз в неделю.

Ранее ту же информацию озвучили представители NASA. В частности, комиссия по вопросам безопасности космических полетов американского агентства сообщила о том, что компания Илона Маска подала заявку на запуск 52 ракет указанного класса. Именно столько недель в одном году.

Если планы осуществляться, SpaceX станет самой активной в мире компанией по освоению околоземного космического пространства. По крайней мере, на ее долю придется около двух третей всех грузов, выведенных на орбиту Земли. Напомним, что по состоянию на нынешний день совершено 111 успешных запусков Falcon 9 подряд.



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