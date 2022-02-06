 

В одно из окон здания Верховной Рады бросили молоток, полиция открыла уголовное производство

06.02.2022, 15:58, Новости дня
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“Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна – молоток – и бросил им в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя”, – говорится в релизе. 

Инцидент квалифицировали как хулиганство (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), уточнили в полиции.  

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4814522135270186


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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