 

Лена Катина в одиночку растит сына без алиментов

06.02.2022, 15:58, Разное
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Лена Катина в одном из интервью поделилась информацией о том, что она в одиночку растит сына, а бывший муж не выплачивает материальную поддержку.
Артисты развелись мирно и даже остались в хороших отношениях. Но Катина призналась, что она одна растит сына, а муж не выплачивает алименты. Она покрывает расходы за садик, развивающие занятия, посещение бассейна и занятия по гимнастике, а также тренировки. Что касается медицинской помощи, то она старается посещать частные больницы. Лена Катина заботится о здоровье ребенка и о сбалансированном рационе. Также артистка следит за своим здоровьем. Поэтому расходы артистки значительные. К тому же, она много денег тратит на ремонтные работы.

Взаимоотношения между супругами разрушились, как только у них появился ребенок. Её мужу было неудобно находиться в Москве, к тому же бытовые нюансы разрушили романтические отношения. Лена Катина утверждает, что для ребенка будет лучше, если родители будут жить отдельно, чем он будет жить в несчастливой семье. Они поговорили с сыном и объяснили ему ситуацию. На данный момент артистка рада, что всё так сложилось, несмотря на все трудности.

Источник: actualnews.org



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