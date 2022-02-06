Лиана Шульгина поделилась способами достижения гармонии
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Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина в одном из интервью пояснила о личном опыте достижения гармонии своего внутреннего мира.
Жена Арсения Шульгина пояснила о том, что ей часто задают вопросы насчет гармонии с самим собой. Она говорит, что не всегда была такой. Несмотря на то, что она всегда была доброй и весёлой, но с гармонией это никак не связано. Поэтому Лиана Шульгина приняла решение разобраться в этом вопросе для себя. Она изучала соответствующую литературу, прослушивала лекции и видеоролики на эту тему. Таким образом она пришла к внутренней гармонии. На данный момент она не перестает совершенствоваться и развиваться.
Лиана поделилась, что для достижения внутренней гармонии нужно обрести умение:
– отказывать;
– отвергнуть идею нравиться всем;
– уважать свои интересы;
– любить себя и других;
– полноценно жить и радоваться.
Источник: solenka.info
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