Лиана Шульгина поделилась способами достижения гармонии

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина в одном из интервью пояснила о личном опыте достижения гармонии своего внутреннего мира.

Жена Арсения Шульгина пояснила о том, что ей часто задают вопросы насчет гармонии с самим собой. Она говорит, что не всегда была такой. Несмотря на то, что она всегда была доброй и весёлой, но с гармонией это никак не связано. Поэтому Лиана Шульгина приняла решение разобраться в этом вопросе для себя. Она изучала соответствующую литературу, прослушивала лекции и видеоролики на эту тему. Таким образом она пришла к внутренней гармонии. На данный момент она не перестает совершенствоваться и развиваться.

Лиана поделилась, что для достижения внутренней гармонии нужно обрести умение:

– отказывать;

– отвергнуть идею нравиться всем;

– уважать свои интересы;

– любить себя и других;

– полноценно жить и радоваться.

Источник: solenka.info