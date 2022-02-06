 

Лиана Шульгина поделилась способами достижения гармонии

06.02.2022, 15:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина в одном из интервью пояснила о личном опыте достижения гармонии своего внутреннего мира.
Жена Арсения Шульгина пояснила о том, что ей часто задают вопросы насчет гармонии с самим собой. Она говорит, что не всегда была такой. Несмотря на то, что она всегда была доброй и весёлой, но с гармонией это никак не связано. Поэтому Лиана Шульгина приняла решение разобраться в этом вопросе для себя. Она изучала соответствующую литературу, прослушивала лекции и видеоролики на эту тему. Таким образом она пришла к внутренней гармонии. На данный момент она не перестает совершенствоваться и развиваться.

Лиана поделилась, что для достижения внутренней гармонии нужно обрести умение:
– отказывать;
– отвергнуть идею нравиться всем;
– уважать свои интересы;
– любить себя и других;
– полноценно жить и радоваться.

Источник: solenka.info



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Названы пищевые привычки, разрушающие иммунную систему

30.11 / Выпивка оставляет нас без нормального сна

09.12 / Биолог оценила влияние алкоголя на эффективность вакцины от коронавируса

14.09 / Врач Румянцева назвала типы питания для разных групп крови

16.08 / В сети осудили новый образ Наташи Королевой: «Испортила себя»

04.10 / Собянин о ситуации с коронавирусом в Москве: Больницы заполняются

13.12 / Центробанк запретил выдавать кредиты на айфоны

06.10 / Воздух и воду в школе под Псковом проверили после инцидента с детьми

03.03 / До 300 тысяч рублей: какие специалисты получают самую высокую зарплату в Москве

11.05 / СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели выходные вместе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика