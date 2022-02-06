Молодая жена заставила Валерия Николаева сделать пластическую операцию

Актер Валерий Николаев признался, что его лицо подвергалось хирургическим вмешательствам. Молодая жена настояла на удалении мешков под глазами.

На этот раз журналисты программы «Ты не поверишь» пообщались с 56-летним Валерием Николаевым, который известен благодаря роли в сериале «День рождения Буржуя». Актер рассказал, что жена Эльмира Земскова все время заботится о его здоровье и следит за внешностью. Супруга заметила, что Николаев страдает от мешков под глазами, и настояла на пластической операции.

Валерий Николаев признался, что отеки под глазами у него начали появляться больше года назад от регулярного недосыпа. Он боролся с этим с помощью ночного крема, который посоветовала жена, а также каждое утро массировал лицо кубиками льда. Актер подчеркнул, что женитьба с Земсковой изменила его жизнь, и теперь он превратился в настоящего семьянина и пытается не попадать в скандалы. Напомним, что шесть лет назад Николаев попал в ДТП, из-за которого его лишили водительских прав. Актер сообщил, что за это время он исправился, изучил все правила дорожного движения и готов снова садиться за руль.

Прошлым летом в семье Николаева случилось пополнение: Эльмира Земскова подарила мужу сына. Актер рассказал, что голубоглазый Никита любит дергать отца за бороду и постоянно смеется. Николаев мечтает о третьем ребенке, они с женой очень хотят дочку. Артист рассказал, что он не против совмещать отцовство с заботой о внуках. Напомним, что его старшая дочь Дарья, которой исполнилось 27 лет, объявила о свадьбе с Егором Корешковым, пишет портал «Слово и дело».

Источник: www.vokrug.tv