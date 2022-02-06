 

Молодая жена заставила Валерия Николаева сделать пластическую операцию

06.02.2022, 15:58, Разное
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Актер Валерий Николаев признался, что его лицо подвергалось хирургическим вмешательствам. Молодая жена настояла на удалении мешков под глазами.
На этот раз журналисты программы «Ты не поверишь» пообщались с 56-летним Валерием Николаевым, который известен благодаря роли в сериале «День рождения Буржуя». Актер рассказал, что жена Эльмира Земскова все время заботится о его здоровье и следит за внешностью. Супруга заметила, что Николаев страдает от мешков под глазами, и настояла на пластической операции.

Валерий Николаев признался, что отеки под глазами у него начали появляться больше года назад от регулярного недосыпа. Он боролся с этим с помощью ночного крема, который посоветовала жена, а также каждое утро массировал лицо кубиками льда. Актер подчеркнул, что женитьба с Земсковой изменила его жизнь, и теперь он превратился в настоящего семьянина и пытается не попадать в скандалы. Напомним, что шесть лет назад Николаев попал в ДТП, из-за которого его лишили водительских прав. Актер сообщил, что за это время он исправился, изучил все правила дорожного движения и готов снова садиться за руль.

Прошлым летом в семье Николаева случилось пополнение: Эльмира Земскова подарила мужу сына. Актер рассказал, что голубоглазый Никита любит дергать отца за бороду и постоянно смеется. Николаев мечтает о третьем ребенке, они с женой очень хотят дочку. Артист рассказал, что он не против совмещать отцовство с заботой о внуках. Напомним, что его старшая дочь Дарья, которой исполнилось 27 лет, объявила о свадьбе с Егором Корешковым, пишет портал «Слово и дело».

Источник: www.vokrug.tv



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