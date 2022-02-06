 

История одной фотографии: Елизавета возвращается в Великобританию в качестве королевы

06.02.2022, 15:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Смерть короля Георга VI застала ее дочь Елизавету в зарубежном туре – вместе с супругом, принцем Филиппом, с которым на тот момент принцесса была в браке чуть больше четырех лет, они путешествовали по Кении. И хотя король болел (его здоровье подкосила Вторая мировая война, а после на фоне постоянного курения у него развились атеросклероз воспаление артерий и вен – болезнь Бюргера, а после диагностировали рак легких), его уход все равно был неожиданным.

Юная Елизавета в последние годы жизни отца принимала на себя все больше королевских обязанностей: вместо Георга и его жены Елизаветы в 1949 году принцесса с мужем ездили в Австралию и Новую Зеландию, а в 1951-м – в Канаду на месяц. И, наконец, последний раз в качестве Ее Высочества Елизавета и принц Филипп отправились в Кению, которая в те годы была британской территорией. Это был не официальный визит, а отпуск супругов вместе с детьми – маленькими Чарльзом и Анной. Тогда же в последний раз подданые увидели Георга – отец, собрав все силы, лично проводил дочь на самолет. Биографы писали, что король сказал одной из сопровождающих Елизаветы:

Ради меня, присмотрите за Лилибет!

Через неделю король скончался во сне от коронарной эмболии, ему было 56 лет. 25-летней Елизавете сообщили о смерти отца, и та на следующий день вылетела с семьей обратно домой. По трапу в аэропорту Лондона она спустилась в черном пальто уже в качестве королевы Великобритании. А внизу ее приветствовали лидер Лейбористской партии Клемент Эттли, лорд Вултон, глава Министерства продовольствия, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Энтони Иден и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Мнение: Умер Борис Клюев

28.08 / Мнение: Предательство на митинге

24.08 / Маргарита Симоньян рассказала, как чуть не родила в Администрации Президента и почему не хочет замуж за Тиграна Кеосаяна

06.10 / Последовательность действий при гликемической коме

26.02 / Мнение: Реконструкция лиц античности. Часть №2

16.07 / «И меня тоже стерилизовали» (18+)

04.12 / Мнение: Укрупнение

29.09 / Мнение: Большой брат – 3. Итоги

29.10 / Лондонская Национальная галерея удалила с сайта картину Дюрера с Христом из-за “антисемитизма”

19.03 / «Месть – это блюдо, которое лучше всего подавать холодным»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика