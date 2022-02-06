История одной фотографии: Елизавета возвращается в Великобританию в качестве королевы

Смерть короля Георга VI застала ее дочь Елизавету в зарубежном туре – вместе с супругом, принцем Филиппом, с которым на тот момент принцесса была в браке чуть больше четырех лет, они путешествовали по Кении. И хотя король болел (его здоровье подкосила Вторая мировая война, а после на фоне постоянного курения у него развились атеросклероз воспаление артерий и вен – болезнь Бюргера, а после диагностировали рак легких), его уход все равно был неожиданным.

Юная Елизавета в последние годы жизни отца принимала на себя все больше королевских обязанностей: вместо Георга и его жены Елизаветы в 1949 году принцесса с мужем ездили в Австралию и Новую Зеландию, а в 1951-м – в Канаду на месяц. И, наконец, последний раз в качестве Ее Высочества Елизавета и принц Филипп отправились в Кению, которая в те годы была британской территорией. Это был не официальный визит, а отпуск супругов вместе с детьми – маленькими Чарльзом и Анной. Тогда же в последний раз подданые увидели Георга – отец, собрав все силы, лично проводил дочь на самолет. Биографы писали, что король сказал одной из сопровождающих Елизаветы:

Ради меня, присмотрите за Лилибет!

Через неделю король скончался во сне от коронарной эмболии, ему было 56 лет. 25-летней Елизавете сообщили о смерти отца, и та на следующий день вылетела с семьей обратно домой. По трапу в аэропорту Лондона она спустилась в черном пальто уже в качестве королевы Великобритании. А внизу ее приветствовали лидер Лейбористской партии Клемент Эттли, лорд Вултон, глава Министерства продовольствия, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Энтони Иден и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.